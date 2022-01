Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Tare in pressing per Miranchuk"

E' Aleksej Miranchuk il profilo scelto dalla Lazio per sostituire Vedat Muriqi partito alla volta di Maiorca. Come anticipato dalla nostra redazione si ragiona su un prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 8-9 milioni di euro e anche il tecnico Maurizio Sarri avrebbe avallato l'operazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in queste ultime ore il ds Tare sta facendo di tutto per convincere l'Atalanta a sbloccare la cessione del giocatore per chiudere in queste ultime 48 ore di mercato.