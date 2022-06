Calciomercato Lazio, è la settimana di Romagnoli: prove d’intesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio continua ad essere attiva sul mercato a poco meno di un mese dall'inizio del ritiro di Auronzo di Cadore. Tra le tante una delle priorità è quella legata all'arrivo di un difensore e il primo obiettivo rimane sempre Alessio Romagnoli. In queste settimane la trattativa ha subito una fase di stallo ma, come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, in settimana potrebbero arrivare importanti novità.

La società ha intenzione di chiudere l'affare ed è pronta a fare un ulteriore sforzo alzando leggermente l’offerta in questo momento ferma a 2.5 milioni a stagione. Da Formello filtra ottimismo, Romagnoli può essere il primo valore aggiunto per Maurizio Sarri.