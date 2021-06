Calciomercato Lazio, futuro incerto per Ilicic all'Atalanta. La Dea sonda già il sostituto

La Lazio resta alla finestra per Josip Ilicic. I biancocelesti sono alla ricerca di nuove pedine per il proprio reparto offensivo e lo sloveno è uno dei profili che piacciono. Il suo futuro potrebbe concretamente essere lontano da Bergamo. Nei prossimi giorni, riporta Tuttomercatoweb.com, è previsto un incontro tra l'Atalanta e l'entourage del giocatore per valutare le proposte e il futuro dell'ex Fiorentina. Intanto la Dea starebbe sondando già il terreno per il suo eventuale sostituto, ovvero Junior Messias del Crotone. Altro indizio che apre a un possibile addio di Ilicic.