Calciomercato Lazio, Galliani: "Acerbi al Monza? Assolutamente no!"

Nessuna possibilità di trasferimento al Monza per Francesco Acerbi. L'a.d. del club lombardo, Adriano Galliani, ha chiuso a ogni possibilità.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Acerbi non sarà un nuovo giocatore del Monza. Il difensore della Lazio in queste settimane era stato accostato ai lombardi, tanto che si parlava di un rifiuto da parte dello stesso giocatore che, invece, ambiva a club più blasonati. A chiudere ogni possibilità di trasferimento del numero 33 al club di Berlusconi, è stato proprio il suo uomo più fidato, Adriano Galliani. L'a.d. monzese è stato raggiunto dai microfoni di Sportitalia dove ha raccontato della necessità del Monza di acquistare un difensore di qualità, prima ancora che un attaccante, ma nominato Francesco Acerbi ha risposto con categorico e inequivocabile: "Assolutamente no!".