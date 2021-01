Calciomercato Lazio, idea Papastathopoulos a parametro zero: c'è anche il Genoa

L'ex biancoceleste è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare della vittoria della Lazio nel derby contro la...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LE PROVE: IMMOBILE RIPOSA, CHANCE MURIQI FORMELLO - Il derby alle spalle, la Coppa Italia di fronte. Inzaghi pensa al Parma e fa scattare le prove tattiche in vista degli ottavi di giovedì sera. Rotazioni previste in ogni reparto, tra calciatori ai box per acciacchi e altri che hanno bisogno di rifiatare... WEBTV LAZIO, I TIFOSI BIANCOCELESTI A FORMELLO SUONANO LA CARICA: "UNDICI LEONI" - FT&VD AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Il pullman della squadra lascia il centro sportivo di Formello e viene accompagnato da cori, bandiere e fumogeni della tifoseria laziale. Il messaggio dei tifosi è abbastanza chiaro: "Vogliamo undici leoni". VOCI DI MERCATO LAZIO, IL KO DI LUIZ FELIPE APRE A RIFLESSIONI: SI VALUTA REINTEGRO DI VAVRO Il KO di Luiz Felipe ha creato diversi problemi in casa Lazio, dove ora sono ore di riflessione. Il consulto ricevuto dal brasiliano in Germania ha dato esiti non di certo positivi. Lo stop potrebbe infatti essere più lungo del previsto, al centrale brasiliano sarebbe...