Calciomercato Lazio | Il Napoli punta Zaccagni: contatti tra Lotito e De Laurentiis

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Tutti sono cedibili e nessuno è incedibile. Se c'è una richiesta per un giocatore, la società valuta il suo sostituto. Se questo è valido e migliore, allora è un discorso. Sennò non si muove". Aveva parlato in questo modo il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani in relazione alla possibile cessione a gennaio di Gustav Isaksen. Il discorso, però, è valido per tutti i tesserati biancocelesti, nessuno escluso. Non ne è esente nemmeno il capitano Mattia Zaccagni. Sarebbe assurdo pensarlo lontano dalla Lazio in questo momento: in estate gli è stata consegnata la fascia e si è preso la maglia numero 10, simbolo della nascita del nuovo progetto.

Una chiamata (anzi, più di una) però è arrivata al presidente Lotito. E ad alzare il telefono è stato il suo grande amico Aurelio De Laurentiis. Il Napoli infatti è a caccia del sostituto di Kvaratskhelia, ceduto al PSG. Tra i tanti profili osservati c'è proprio quello di Zaccagni, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino. Per gli azzurri è più di una semplice idea, e anzi potrebbe diventare una trattativa nelle prossime ore, secondo quanto scrive il quotidiano. Giuffredi, agente del calciatore, è a conoscenza dell'interesse di DeLa: aspetta solo l'eventuale intesa tra i due club per poi trovare l'accordo con il suo assistito. Attenzione quindi a possibili colpi di scena.