Calciomercato Lazio, il Torino non molla Badelj: le novità

Milan Badelj è uno degli esuberi che Igli Tare deve riuscire a piazzare e, a quanto pare, il Torino potrebbe essere interessato. La società di Cairo è in cerca di un centrocampista e il croato potrebbe essere il profilo perfetto per rafforzare l'organico allenato da Giampaolo. I granata si starebbero guardando intorno: Biglia sembrava essere il prescelto, ma si punta ad un profilo giovane. Torreira rimane sempre in pole anche se l'affare sembra essere complicato.

DOPPIO AFFARE - La trattativa con il laziale, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina, potrebbe accelerare visto che i due club starebbero discutendo anche del passaggio di Izzo in biancoceleste: il cartellino di Badelj a questo punto potrebbe rientrare nell'operazione, facendo fare ai capitolini un doppio affare. Anche al giocatore converrebbe il passaggio perché a Torino farebbe il titolare, cosa molto difficile se dovesse rimanere a Roma. Se ciò si dovesse concretizzare, come si suol dire, vivrebbero tutti felici e contenti.

