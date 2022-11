Calciomercato Lazio, il Verona svende le punte: Lotito pensa al colpo low cost

Fonte: Tuttomercatoweb.it

I problemi principali dell'Hellas Verona sono in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, prima di rinforzarsi però, i gialloblù dovranno cedere qualcuno davanti. Alla Cremonese piacciono Lasagna ed Henry, mentre lo Spezia valuta Djuric e Piccoli, ma si tratta di dirette concorrenti per la salvezza e quindi ogni spostamento dovrà essere calibrato alla perfezione. In questa situazione si può inserire la Lazio, alla ricerca di un vice Immobile per gennaio. Oltre a Isaac Success, ultimo nome accostato, i biancocelesti potrebbero valutare anche il profilo di Lasagna come operazione low cost.