Calciomercato Lazio, torna di moda un nome in attacco: gioca in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo il terzino sinistro. La Lazio ha bisogno anche di un vice Immobile. La priorità resta il laterale mancino, ma il club biancoceleste inizia a muoversi anche su altri fronti. Un'altra prima punta è obbligatoria per la prossima stagione. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, la società capitolina starebbe pensando a Isaac Success. Classe 1996 in forza all'Udinese, può rappresentare una valida soluzione per il pacchetto offensivo. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e i friulani hanno l'ultima occasione per monetizzare questa estate. Sarri lo ha apprezzato nel match dell'Olimpico risalente a ottobre. È un profilo simile per certi versi a quello di Felipe Caicedo. Non un bomber puro, ma uno di quelli che fa la guerra è lavora tanto per la squadra. Il suo record di gol in un campionato è di 6, nel 2016 con la maglia del Granada. La Lazio è una soluzione che lui gradirebbe per alzare l'asticella della sua carriera anche se diventerebbe il vice Immobile che dalle parti di Formello si cerca da tanti anni. Da capire se c'è l'opportunità di intavolare una trattativa con l'Udinese. Il nigeriano, 182 centimetri di muscoli che spesso si gioca il posto con Beto, non ha una valutazione altissima e il contratto in scadenza può abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino. La Lazio monitora e studia il colpo.