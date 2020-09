Calciomercato Lazio, Jony all'Osasuna: i dettagli dell'operazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Jony torna in Liga. Dopo un anno in chiaroscuro alla Lazio, il calciatore è tornato in Spagna destinazione Osasuna. Una trattativa iniziata qualche settimana fa, ma che negli ultimi giorni ha avuto un'improvvisa accelerazione. Il club di Pamplona ha avuto la meglio di Getafe e Alaves che hanno provato un colpo di coda per accaparrarsi l'ex Malaga. L'operazione è andata in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Tra nove mesi l'Osasuna deciderà se acquistare definitivamente il calciatore e per la Lazio vorrebbe dire una plusvalneza importante. Intanto la sua cessione fa risparmiare lo stipendio e dovrebbe finalmente aprire le porte di Formello a Mohamed Fares, bloccato finora a causa dell'indice di liquidità per i troppi calciatori tesserati attualmente dai capitolini.

