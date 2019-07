Calciomercato Lazio, l'Atalanta cerca un difensore: idea Radu

L'avventura di Radu con la Lazio rischia di terminare dopo 11 anni e mezzo. Il difensore è stato accostato a Napoli e Dinamo Bucarest, anche se il club che più si è interessato è stato il Parma. Almeno fino a oggi, perchè alla lista bisogna aggiungere l'Atalanta. La squadra bergamasca è alla ricerca di un difensore, vista la probabile cessione di Mancini. Sondaggio per Biraschi del Genoa, ma nelle ultime ore secondo quanto riporta Sky Sport è nata anche l'idea Radu. Gasperini ha bisogno d'esperienza in ottica Champions e il difensore biancoceleste sarebbe un innesto importante in questo senso.

