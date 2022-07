Calciomercato Lazio, Maximiano sempre più vicino: l'agente è in Italia

Fonte: Sky Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Maximiano sempre più vicino alla Lazio. Il club capitolino ha trovato l'intesa con il Granada per l'arrivo del portoghese che sta per diventare il primo acquisto tra i pali in questa sessione estiva di calciomercato. Come riporta Sky Sport, l'agente del giocatore è in Italia per definire gli ultimi dettagli. Ci siamo. L'ex Sporting Lisbona diventerà presto biancoceleste e raggiungerà il gruppo di Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore.