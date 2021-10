Calciomercato Lazio, Muriqi al Fenerbahçe: le cifre del possibile affare

La scintilla tra Vedat Muriqi e la Lazio tarda a scoccare. Dopo quasi un anno e mezzo di militanza in biancoceleste il "Pirata" non ha ancora lasciato il segno nella Capitale nonostante l'investimento fatto su di lui. I tifosi iniziano a spazientirsi e le voci di mercato su un suo possibile addio sono sempre più insistenti. Il calciatore gradirebbe un ritorno al Fenerbahçe dove tanto bene ha fatto e avrebbe già comunicato questa sua volontà all'allenatore dei turchi Vitor Pereira.

LE CIFRE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la trattativa non è così semplice. La Lazio ha speso 20 milioni due estati fa per assicurarsi le sue prestazioni e vorrà cercare in tutti i modi di valorizzare l'investimento fatto. Il Fenerbahçe riaccoglierebbe il giocatore a braccia aperte e già a gennaio potrebbe intavolare una negoziazione offrendo un prestito con riscatto fissato a 9 milioni. Meno della metà rispetto a quanto sborsato da Lotito che con tutta probabilità non accetterà un suo trasferimento a queste cifre.

Lazio, Lotito è una furia: strigliata alla squadra

Lazio, Luis Alberto: "Inzaghi un padre, Sarri un maestro. E presto saremo più forti del suo Napoli!"

TORNA ALLA HOME PAGE