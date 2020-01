Calciomercato Lazio, per Giroud entrano in scena i tifosi. E in Inghilterra...

Tic tac, il tempo scorre. Meno di 24 ore e il calciomercato invernale chiuderà i battenti. In casa Lazio gli occhi sono tutti puntati sul reparto avanzato. I biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Olivier Giroud. La punta è in uscita dal Chelsea e sarebbe l'uomo individuato dalla dirigenza capitolina per affiancare Immobile, Correa e Caicedo. La trattativa non è semplice, ma il club è deciso a provarci fino al gong finale. Sì, perché le difficoltà per portare il campione del Mondo sulle rive del Tevere sono molteplici. I Blues vorrebbero cederlo (il suo contratto è in scadenza a giugno), ma prima vogliono tesserare un altro attaccante, mentre sul transalpino ci sarebbe anche forte il pressing del Tottenham. Una situazione complicata che si spera possa risolversi positivamente nelle prossime ore anche perché l'ambiente è in fermento.

TIFOSI DELLA LAZIO IN ESTASI - Il popolo laziale ha appreso con entusiasmo la notizia della trattativa e tifa perché Giroud sia il nuovo numero nove delle aquile. I profili ufficiali e le fan page della punta sono state invase dai tifosi della Lazio. Cuori biancocelesti e frasi come "Vieni alla Lazio", "Ti stiamo aspettando" e "i tifosi della Lazio già ti amano" hanno riempito i commenti alle foto e alle attività di Olivier. Un entusiasmo e un affetto propri dei sostenitori della prima squadra della Capitale che ha sempre mostrato attaccamento e carica verso i propri beniamini. La dirigenza ha quindi un alleato in più: la propria gente. Come accade nelle partite in casa e in trasferta, la Lazio può puntare sulla spinta dei propri tifosi. Chissà se anche Giroud li ascolterà e si farà convincere e ammaliare da questo bagno di amore. Il 33 enne di Chambery ha i suoi problemi perché deve anche fronteggiare un autentico derby che si sta scatenando a Londra.

LONDRA DIVISA - Sul giocatore c'è, infatti, il Tottenham. Mourinho spinge per averlo agli Spurs come sostituto dell'infortunato Kane e la moglie del giocatore preferirebbe non cambiare casa e città. Nella city, però, i tifosi del Chelsea e dell'Arsenal, squadra in cui il francese ha militato per cinque anni e mezzo, non hanno preso bene la possibilità che l'attaccante possa vestire la maglia degli acerrimi rivali. Sui social i tifosi dei Blues e dei Gunners stanno criticando il transalpino e si augurano che il giocatore vada alla Lazio. Con i tre club in lotta per un posto in Champions, i sostenitori non vorrebbero andare a rinforzare una diretta concorrente. I biancocelesti potrebbero sfruttare anche il problema ambientale che si potrebbe creare a Londra. Chissà se l'amore dimostrato dall'Italia e le proteste nel Regno Unito non possano cambiare le carte in tavola e riavvicinare il centravanti a Formello. I tifosi e la Lazio ci sperano.

Pubblicato il 30/01 alle ore 22:40