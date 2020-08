Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Joshua King del Bournemouth

Prosegue la lunga lista di attaccanti che circolano in orbita Lazio. Se dovesse partire Caicedo direzione Qatar, Tare dovrà mettere le mani sul mercato per trovare un degno sostituto. Dopo Muriqi, Wesley e Wood si è aggiunto anche Joshua King del Bournemouth. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Sun ma, per arrivare al calciatore, c’è da battere la concorrenza di PSG e di diversi club inglesi. L’attaccante norvegese, autore di 6 gol in 26 presenze quest’anno in Premier League, viene valutato circa 30 milioni dal Bournemouth. Il centravanti 28enne, però, è in scadenza di contratto fra un anno e la dirigenza biancoceleste potrebbe approfittarne per abbassare il prezzo del cartellino. L’obiettivo principale della Lazio rimane Borja Mayoral che non dipende dall’addio di Caicedo. In caso di partenza dell’attaccante ecuadoriano, la dirigenza sta sondando già il terreno per dei validi sostituti. Con Re Ciro Immobile a Joshua King, l'attacco biancocelste può doventare sempre più regale.

