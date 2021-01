Calciomercato Lazio, possibile ritorno di Muriqi al Fenerbahce? Il presidente non smentisce

L'esperienza di Vedat Muriqi alla Lazio ancora non è decollata, complici l'infortunio iniziale e la positività al Covid-19. Il kosovaro ha avuto poco spazio fino ad ora, ma quando è stato inserito da Inzaghi non è riuscito ad incidere. Tutto ciò potrebbe portare ad un clamoroso ritorno dell'attaccante al Fenerbahce per ritrovare la condizione, anche se i biancocelesti non sarebbero molto favorevoli a questa opzione visto l'ingente investimento fatto sul giocatore. La smentita ieri è arrivata anche dal presidente del club turco Ali Koc che però ha lasciato comunque uno spiraglio aperto: "Se il ragazzo volesse tornare in Turchia allora noi saremmo i primi corteggiatori…”.

L'OPERAZIONE - Secondo la stampa turca, come riporta il Corriere dello Sport, l'operazione è possibile: l'attaccante tornerebbe nella sua ex squadra in prestito fino a fine stagione e lo stipendio verrebbe pagato da entrambe le società. Questa pista resta complicata visto che ora il Pirata è concentrato a stupire Inzaghi e la sua grande occasione potrebbe essere in Coppa Italia contro il Parma dove dovrebbe giocare titolare.