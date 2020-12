Calciomercato Lazio, prende quota l’idea Vazquez: il calciatore cambia agente

Già dalla scorsa sessione di calciomercato il nome di Franco Vazquez è stato accostato più volte alla Lazio. Il calciatore del Siviglia, classe '89, del resto non ha mai negato di voler tornare in Serie A e la Capitale sarebbe un'ottima opportunità per rilanciarsi anche se sull'argentino ci sarebbe anche il Torino. Intanto il centrocampista ha cambiato agente affidandosi al Quan Sport Management Italia. Il 2021 è vicino e Vazquez potrebbe essere una new entry del nuovo anno.

Lazio, Acerbi mette il Benevento nel mirino: "Guardiamo avanti, martedì ci rifaremo" - FT

Calciomercato, dalla Norvegia: "La Lazio tiene d'occhio Mannsverk. È il migliore in Obos Ligaen"

TORNA ALLA HOMEPAGE