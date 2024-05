Calciomercato Lazio | Raul Moro brilla in Spagna e ora il futuro dipende da...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Eccolo Raul Moro, brillare con la maglia del Real Valladolid. L'esterno spagnolo, che in estate si è trasferito in prestito con opzione di riscatto al Real Valladolid, in questa stagione ha trovato la tanto cercata continuità di minutaggio e prestazioni. A due giornate dalla fine, il club biancoviola sogna la promozione in Liga anche grazie alle giocate del classe 2002. In 29 presenze totali - la maggior parte da titolare - l'ex Primavera ha servito 5 assist, realizzando anche un gol lo scorso 4 maggio contro il Mirandés. Premiato per i suoi spunti e la sua duttilità - di recente il tecnico ne ha elogiato le capacità di giocare allo stesso modo sia a destra che ha sinistra - il futuro di Raul potrebbe dipendere dalle prossime due uscite con il Valladolid. Ottenendo la promozione nella massima categoria spagnola (sono secondi con un solo punto di vantaggio sulla zona playoff) le possibilità che i castigliani usufruiscano del diritto di riscattarlo si alzerebbero notevolmente. Un motivo in più per il giovane calciatore di sacrificarsi ancora e ottenere un ruolo ancora più da protagonista nella rosa.