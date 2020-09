Calciomercato, niente Serie A per Mandzukic: è vicino al Fenerbahce

Mario Mandzukic non tornerà in Serie A. L'ex attaccante della Juventus è a un passo dall'accordo con il Fenerbahce. Come riporta Fanatik, il croato è stato scelto dal club turco come sostituto di Muriqi che sta per diventare un nuovo calciatore biancoceleste. Nelle scorse settimane Mandzukic era stato accostato a diversi club di Serie A come Lazio, Roma e Fiorentina. Il 34enne tornerà in Europa, ma vestirà la maglia del Fenerbahce.