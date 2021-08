Calciomercato, Ronaldo verso Manchester ma non andrà al City: lo United ci prova

Cristiano Ronaldo non giocherà più con la Juventus. Dopo il meeting di ieri sera tra dirigenza bianconera e Mendes, agente del giocatore, CR7 questa mattina è passato alla Continassa a salutare i compagni per poi prendere il suo aereo privato e volare via da Torino. Con ogni probabilità la sua prossima destinazione sarà Manchester, ma non sponda City: nelle ultime ore il club allenato da Guardiola ha provato a mettere sotto contratto l'alieno di Madeira, ma l'accordo non è stato raggiunto. Pare che ad aver fatto tentennare Cristiano sia stato l'interessamento dello United, suo ex club. Ora il ritorno ai Red Devils è sempre più concreto: il club ha offerto alla Juventus 28 milioni di euro, mentre al calciatore un biennale da 25 milioni di sterline a stagione.