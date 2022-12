Calciomercato, tutti vogliono Amrabat ma il fratello lo spinge verso...

Tutti vogliono Amrabat. Il calciatore della Fiorentina è uno dei protagonisti della cavalcata bellissima del Marocco e adesso anche i top club hanno messo gli occhi su di lui. In particolare il fratello del calciatore, Nordin, lo vede vicino al Psg di Al Khelaifi: "Il Mondiale è importante quanto la Champions, se non di più. Normale per come sta giocando Sofyan che sia al centro dell'attenzione. Per me sarebbe perfetto per il Psg, vederlo al fianco di Verratti sarebbe un sogno. Se fossi Al Khelaifi agirei immediatamente se dovesse leggere queste parole", queste le sue dichiarazioni a NOS.