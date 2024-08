Calciomercato | Un ex Lazio torna in Serie B: trattativa in chiusura

03.08.2024 15:00 di Niccolò Di Leo @@niccolodileo_ vedi letture diTwitter: TUTTOmercatoWEB.com © foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com Fabio Maistro scambia squadra e si trasferisce alla Juve Stabia. L'ex centrocampista della Lazio che nel 2022 aveva lasciato il club biancoceleste - senza aver mai giocato - per trasferirsi alla Spal, dopo due anni ha deciso di cambiare nuovamente casacca, abbracciando il progetto dei campani con i quali tornerà a calcare i campi della Serie B.