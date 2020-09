DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Dzeko aspetta il sì di Milik alla Roma, l'Inter attende Vidal

AGGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio potrebbe essere la giornata decisiva per il "mini domino" degli attaccanti in Serie A. Dzeko prossimo alla Juve infatti, starebbe aspettando che Milik, (metabolizzato di non essere più un obiettivo dei bianconeri), accetti definitivamente la Roma. L'agente del polacco sarebbe partito alla volta della capitale per trattare l'ingaggio con i giallorossi. Dzeko aspetta fiducioso, potrebbe essere il giorno del suo approdo alla Juventus, con Milik che erediterà il suo posto alla Roma

Manca sempre meno all'inizio della Serie A che prenderà il via in questo weekend. Il mercato però rimarrà aperto fino al 5 ottobre e quindi tutti i club potranno continuare a operare in entrata e in uscita. La Roma da questo punto di vista dopo un inizio in sordina ha messo a segno un colpo importante: nella notte è stato infatti trovato un accordo tra i giallorossi e il Verona per Kumbulla, difensore classe 2000 corteggiato lungamente da Lazio e Inter. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. In attacco il nome rimane sempre quello di Milik anche se il giocatore non ha dato il suo benestare definitivo e questo porta al blocco anche della cessione di Dzeko alla Juventus. Proprio i bianconeri tengono d'occhio il bosniaco e non mollano Giroud vista anche la pista Suarez che si è molto complicata in queste ore, non sembrano infatti esserci i tempi per poter portare a termine l'affare. Per quanto riguarda l'Inter invece Arturo Vidal sembra vicinissimo ad un ritorno in Italia ma prima i neroazzurri dovranno cedere Godin al Cagliari per liberarsi del suo ingaggio che pesa sulle casse del club. Buone notizie arrivano anche in casa Milan con Bakayoko vicinissimo al ritorno e un accordo vicino tra i meneghini e il Chelsea.

PAIDEIA - Lazio, ecco Fares: cominciate le visite mediche - FT&VD

Calciomercato Lazio, cosa succede in difesa: no a Kim, un giovane al posto di Bastos?

TORNA ALLA HOME