DIRETTA – Calciomercato Lazio, domani arriva Reina. No stop per Muriqi e Fares

CALCIOMERCATO LAZIO – Mentre la squadra è arrivata nelle giornata di ieri ad Auronzo ed è pronta per comincire il ritiro, il ds Tare è rimasto a Roma per il mercato. Le trattative sembrano essere entrate ormai nel vivo. Con l'imminente arrivo di Reina che dovrebbe svolgere le visite mercoledì per poi aggregarsi al gruppo, ci si concentra sulle altre operazioni. Le più calde restano quelle legate a Muriqi, per il quale si dovrebbe chiudere tra i 18 e i 20 milioni più bonus nella giornata di oggi, e a Fares: l'esterno della Spal che ha un accordo con i biancocelesti resta vicino. Si cerca l'intesa con la Spal, con il probabile inserimento di Palombi come contropartita.

DIFESA – Occhi puntati sempre su Kumbulla del Verona. Fino a pochi giorni fa l'Inter era in vantaggio per il centrale classe 2000, ma il sempre più probabile addio di Conte, e l'eventuale arrivo in nerazzurro di Allegri, potrebbero riaprire i giochi per il talento italo-albanese con Tare che non ha mai mollato la presa. In alternativa il nome del coreano Kim Min Jae, ribattezzato in patria “Il Mostro”per la sua stazza fisica, resta il più papabile. Da non tralasciare però, i nomi di Lisandro Martinez ed Edson Alvarez, poco più che ventenni e di proprietà dell'Ajax.

USCITE – Bastos e Caicedo restano i nomi caldi in uscita in casa Lazio. L'angolano, che i biancocelesti hanno tentato di inserire nella trattativa per Muriqi, resta nel mirino anche dell'Instanbul Basaksehir che giocherà la Champions, e del Rennes in Francia. Discorso diverso per l'ecuadoriano invece, per il quale l'offerta dell'Al Gharafa di 3 milioni non ha convinto la Lazio, che continua a chiederne tra i 6 e i 7. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Calciomercato Lazio, Inzaghi punta tutto su Lukaku: le novità

Calciomercato Lazio, l'Arsenal spara altissimo per Torreira: le cifre

www.lalaziosiamonoi.it