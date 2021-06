Europei, pari tra Galles e Svizzera: Italia prima in solitaria

Nel secondo match del girone A di Euro 2020, Galles e Svizzera si dividono la posta in palio. A Baku termina 1-1 con gli elvetici che si fanno rimontare nella ripresa dai britannici. Accade tutto nel secondo tempo dopo una prima frazione un po' bloccata che finisce 0-0. La sblocca Embolo che con un bel colpo di testa porta in vantaggio i suoi. A rimettere le cose a posto per i gallesi ci pensa Moore che, a un quarto d'ora dal termine, trova la parità con una bella zuccata. La situazione del gruppo vede l'Italia prima da sola a quota tre punti, poi Galles e Svizzera con uno. Chiude la Turchia a quota zero.