Italia, Mancini: "Fiducioso per Verratti. Corsa Champions? Dico che..."

Manca poco meno di un mese al fischio d'inizio degli Europei che prenderanno il via l'11 giugno con il match dell'Olimpico tra Italia e Turchia. Il ct degli azzurri Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport ha parlato in merito anche dell'infortunio di Verratti: "L’infortunio non è semplice, però manca ancora un mese. Io sono abbastanza fiducioso. Ho parlato con Marco e anche lui lo è. Vediamo nelle prossime settimane". Poi una battuta anche sulla corsa Champions: "Mancano due partite però tutto può ancora accadere. Tra Juve e Napoli c'è un punto, non è tutto così scontato ancora".

