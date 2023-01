La Roma continua a perdere pezzi: un altro giocatore fa le valigie

Mentre a Roma, sponda giallorossa, continuano i dubbi e le mille voci sul futuro di Zaniolo che appare ormai lontano dalla Capitale, un altro calciatore abbandona Mourinho per trasferirsi altrove. Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Mathias Viña è vicino ad unirsi al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il costo del prestito è fissato intorno a 1 milione di euro.

Mathias #Viña is close to joining @afcbournemouth on paid loan + buy-option from @OfficialASRoma. Loan fee set around €1mil. 🇺🇾 #AFCB #Bournemouth #ASRoma #transfers @SkySport @SkySports