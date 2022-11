Lazio, la Serie A ricorda l'emozione di Cataldi al derby: "La prima volta..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scorso 6 novembre a Roma la Lazio vinceva il derby della Capitale grazie alla rete di Felipe Anderson, sufficiente ai ragazzi di Sarri per imporsi sulla squadra di Mourinho. A distanza di due settimane, con il campionato fermo e con la nostalgia di certe emozioni, la Serie A ha voluto regalare ai tifosi biancocelesti uno scatto di quel giorno. Il protagonista del tweet pubblicato è Danilo Cataldi che, commosso, si sta recando sotto la Curva Nord proprio al termine della partita più attesa dell'anno. Come tutti ricordando, infatti, quel giorno il centrocampista della Lazio ha vestito per la prima volta in carriera la fascia di capitano in un derby e si è reso protagonista di una grande partita, onorando il suo ruolo nella squadra. La Serie A ha voluto far riaffiorare quelle sensazioni, accompagnando la foto con la scritta: "La prima da capitano non si scorda mai".