Lazio: Sarri finalmente leader sul mercato: la società valuta i suoi nomi

Il matrimonio tra la Lazio e Sarri sta vivendo una nuova fase di splendore. Dopo un anno di transizione condito anche da qualche momento non propriamente felice, adesso sembra esserci piena unione di intenti. La dirigenza ha accontentato le sue richieste di mercato portando nella Capitale Casale, Romagnoli e un regista dinamico come Marcos Antonio di gran lunga più affine alla sua idea di gioco. Adesso per puntellare la rosa il tecnico gradirebbe altri profili a lui graditi come Emerson Palmieri, Vecino e Mertens che ha già allenato nelle sue esperienze passate. Un cambiamento tangibile che sta rendendo la Lazio sempre più la "Sarriana".