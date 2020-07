Liverpool, ufficiale la cessione di Lovren: ha firmato con lo Zenit

Dejan Lovren è diventato un calciatore dello Zenit San Pietroburgo. Lo ha reso noto il Liverpool sui suoi canali social. Dopo 185 presenze e 8 gol con i Reds, il difensore croato lascerà l’Inghilterra per approdare in Russia. Sfumata l’ipotesi di calciomercato che lo voleva alla Lazio il prossimo anno. Il vice campione del mondo ha firmato un contratto triennale con il club russo con il quale disputerà anche la Champions League.

We can confirm @Dejan06Lovren has joined @fczenit_en on a permanent transfer.



Everyone at the Reds would like to thank Dejan for his brilliant contribution over the years and wish him all the very best in his new challenge ❤️