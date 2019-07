UFFICIALE - Godin è un nuovo giocatore dell'Inter

CALCIOMERCATO INTER - L'Inter ufficializza un nuovo innesto già annunciato a gennaio, ma formalizzato adesso: Diego Godin vestirà il nerazzurro. L'ex Atletico Madrid arriva a Milano a parametro zero, con un ingaggio però importante: nei mesi scorsi erano filtrati i dettagli di un contratto di tre anni da 6,75 milioni di euro. L'annuncio è arrivato direttamente dal sito del club meneghino: "FC Internazionale Milano comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022. [...] Diego Godin è per tutti il 'jefe de la defensa': ora porterà le sue doti, la sua esperienza, la sua 'garra' al sevizio della Milano nerazzurra. In bocca al lupo per la sua nuova avventura all'Inter".