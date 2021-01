UFFICIALE - Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato del club

Ieri le visite mediche, questa mattina la firma sul contratto a mettere nero su bianco l'accordo: è iniziato ufficialmente il percorso di Mario Mandzukic al Milan. L'attaccante si è recato a Casa Milan dove si è legato alla società rossonera per i prossimi 6 mesi con l'opzione di rinnovo automatico se la squadra di Pioli dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League. Il giocatore andrà a guadagnare €1.8mln netti per questo periodo. Il croato è avvezzo alle sfide e per questo ha scelto il numero 9, quasi maledetto dopo il ritiro di Filippo Inzaghi.

IL COMUNICATO - "AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L'attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžukić ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell'estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 presenze e 20 reti) e poi al Bayern Monaco (88 gare e 48 gol). Nel 2014/15 con l’Atletico Madrid, ha realizzato 20 reti in 43 partite, prima di trasferirsi alla Juventus con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol. Nel gennaio 2020 è passato all'Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol. Mandžukić ha vinto 24 trofei con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia. Mario Mandžukić indosserà la maglia numero 9".