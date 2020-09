UFFICIALE - Niente Juve per Suarez: è un nuovo attaccante dell'Atletico Madrid

Niente Juventus e niente Serie A per Luis Suarez. L'attaccante, in rottura con il Barcellona e con il nuovo mister Koeman, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Altra Garra uruguaiana a disposizione del tecnico Simeone. I Colchoneros non pagheranno il cartellino del calciatore ma potranno versare fino a 6 milioni di euro di bonus nelle casse del club blaugrana. Il terzo miglior marcatore nella storia del Barcellona lascia il club in lacrime e approda ai rivali dell'Atletico Madrid. La sfida per il titolo in Liga si infiamma. Questo il comunicato: "Atlético de Madrid e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Luis Suárez, subordinato alla corrispondente visita medica e all’accordo con successiva firma del nuovo contratto dell’attaccante uruguaiano con il nostro club".