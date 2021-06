Allenatore Lazio | fuori Italiano: il tecnico resta allo Spezia

Prosegue l'attesa per l'annuncio del nuovo allenatore della Lazio, ma nel frattempo un nome esce dal casting. Come riportato da Alfredo Pedullà, Vincenzo Italiano rimarrà allo Spezia. Positivo l'incontro odierno, seguito a quello di ieri in cui si era parlato di rinnovo con adeguamento. La nuova proprietà del club ligure ha così strappato la permanenza del tecnico della promozione e della salvezza al primo anno in Serie A.

