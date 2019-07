Anastasi: “Spero che Radu resti. Ad oggi la Lazio è più forte del Milan"

Tanto calciomercato e ottimismo per i nuovi acquisti. Ma sarà anche importante recuperare alcuni calciatori e tenere i pezzi da 90. Questo è il pensiero del noto giornalista e tifoso laziale Filippo Anastasi, espresso ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: “Alcuni miei amici del Malaga mi hanno detto che hanno rimpianti per la perdita di Jony e, quindi, non posso che essere contento del suo acquisto. Spero che l'ufficialità arrivi presto. Mi compiaccio con la società e con Tare perché è la prima volta che facciamo acquisti mirati e importanti prima di cedere. Lazzari e Jony sono grandi colpi, Vavro non lo conosco ma tutti dicono essere un profilo molto interessante. La Lazio su di lui ha fatto un grande investimento, se il ds lo prende allora è sicuro delle sue qualità. Adekanye viene dal Liverpool, già questa è di per sé una garanzia”.

LE CESSIONI: “L'importante adesso sarà tenere i pezzi grossi, ma anche nel caso in cui dovessimo cederli avremmo a disposizione un tesoretto importante da reinvestire subito sul mercato. Se Jony ha detto che Luis Alberto sarà il suo mentore, questo significa che probabilmente resterà. Davanti a cifre da capogiro, però, il mercato impone di vendere. Comunque, la Lazio ormai è considerata dai giocatori un punto d'arrivo, siamo una delle squadre italiane più blasonate e oggi come oggi un calciatore straniero viene più volentieri in biancoceleste che al Milan. Sarà fondamentale anche reintegrare giocatori come Lukaku e Berisha: dovevano essere fondamentali per la Lazio e invece sono finiti ai margini, recuperarli sarebbe un acquisto in più per la squadra”.

IL MODULO E RADU...: “Il 4-3-3 calzerebbe a pennello con le caratteristiche della rosa a disposizione di Inzaghi, mi piacerebbe che diventasse il modulo base della Lazio. Poi noi stiamo sottovalutando Luiz Felipe, deve essere un titolare: è giovane, forte, affidabile. La difesa con i nuovi acquisti ormai è completa. Spero poi che si possa ricucire il rapporto tra Radu e Tare, sarebbe la cosa migliore per tutti averlo a dispozione almeno in panchina”.

LAZIO, QUEL MI PIACE DI LAZZARI...

LAZIO, LE PAROLE DI VIRGINIA RAGGI

TORNA ALLA HOMEPAGE