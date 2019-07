Lazio, Lazzari manda segnali: ecco il “mi piace” che sa di conferma - FT

Come spesso accade nell'epoca dei social, un “mi piace” o una condivisione in più possono fare la differenza, o emettere sentenze. In questo caso, il “like” di Manuel Lazzari alla foto pubblicata dal profilo della sua agenzia (Italian Managers Group) non è che la conferma di quanto è stato anticipato nei giorni scorsi: l'ormai ex esterno spallino si può considerare un nuovo giocatore della Lazio, e nella giornata di domani dovrebbe sostenere le visite mediche. L'immagine postata dalla pagina Instagram, infatti, raffigura il profilo “oscurato” di Lazzari, accompagnato dalla scritta “Coming Soon” e dagli hastag #lazio, #forzalazio e #curvanord. Insomma, non è più un segreto: Simone Inzaghi e i tifosi biancocelesti potranno ammirare l'esterno già ad Auronzo di Cadore.

