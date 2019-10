Arbitri, quante polemiche. E anche gli associati se ne vanno...

È tempo di bilanci sugli arbitri. E l’occasione è quella dell’ultima giornata, la nona, disastrosa su molti campi. Un rigore non dato all’Inter (fallo su Biraghi che al monitor sarebbe stato facilmente rilevabile), uno non dato al Bologna (serviva sempre il monitor), uno al Cagliari, uno alla Lazio. Tutte situazioni in cui i direttori di gara non si sono valsi l’opzione monitor per vedere meglio i contatti, i falli. Come riporta la rassegna di Radiosei, pare ci sia una sorta di omertà tra gli arbitri, un accordo tra loro per evitare la “gogna” dello schermo. Il problema non è il VAR, ma gli arbitri che non vanno a riguardare.

CRISI - Il settore arbitri in Italia non se la passa bene. La politica non dà una mano, con Marcello Nicchi in carica dal 2009: sotto la sua gestione non c’è mai stato un cambio ai vertici dei fischietti. Via Rizzoli, Rocchi saluta a fine campionato, fra una stagione toccherà anche ad Orsato (salvo deroga). E dietro ai big non si notano grandi nomi. Non solo: il numero degli associati (tutti compresi, anche ex arbitri, che sono la maggior parte), è in calo. Da 34.701 al 30 giugno 2015 a 30.180 a giugno 2019.

Pubblicato il 29/10/2019 alle ore 08.01