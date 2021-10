Argentina show contro l'Uruguay, Lautaro in campo: assist e gol

Pausa Nazionali archiviata anche se non per tutti. L'Argentina infatti sarà nuovamente impegnata nel match in programma il 15 ottobre contro il Perù ma ieri la squadra guidata da Scaloni si è imposta con un netto 3-0 sull'Uruguay. Un match che ha visto protagonista anche il calciatore dell'Inter Lautaro Martinez autore di un gol e un assist. Nella ripresa spazio anche per Correa. I due giocatori sono a rischio in vista della gara di sabato contro la Lazio all'Olimpico.

Lazio, tour de force per i ragazzi di Sarri: ben 7 match in 22 giorni

Lazio, Immobile in Paideia: controlli medici per l'attaccante - FOTO

TORNA ALLA HOME