Atalanta - Lazio, Provstgaard emoziona nel post partita: cosa ha fatto in panchina

Giornata da segnare sul raccoglitore di ricordi della carriera calcistica per Oliver Provstgaard. Per il difensore danese, la partita contro l'Atalanta è stato un momento per coronare il proprio sogno: esordire con l'aquila sul petto. Pertanto, le videocamere di Dazn, al termine del match, quando il Gewiss Stadium era ormai vuoto, hanno inquadrato Provstgaard in panchina. Un momento emozionante che ha voluto condividere con i propri amici e familiari con una videochiamata direttamente dalla pancia dello stadio.