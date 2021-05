Avellino, morto suicida l'ex calciatore Filippo Viscido: il cordoglio del club

Lutto nel mondo del calcio e soprattutto in casa Avellino. L'ex calciatore Filippo Viscido si è infatti tolto la vita a soli 31 anni. A riportarlo è il quotidiano Irpinia Oggi che rende noto il fatto. Viscido aveva giocato con i lupi per due stagioni. Questo il cordoglio del club campano: "L’US Avellino esprime il proprio cordoglio alla famiglia Viscido e piange la tragica scomparsa di Filippo, già calciatore biancoverde dal 2009 al 2011. Per lui 40 presenze e 2 gol con la maglia dell’Avellino".

