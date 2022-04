Barcellona, il messaggio per Pedro: “È bello vederti” - FOTO

Mister Sarri ha concesso un giorno di riposo ai biancocelesti e Pedro ha pensato di fare un salto a Barcellona. Nel corso della giornata, come testimoniano le sue foto su Instagram, lo spagnolo ha fatto visita al Centro Sportivo del Barça dove ha incontrato alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Una visita molto gradita dal club che ha voluto ringraziarlo pubblicamente tramite un post pubblicato sui canali social ufficiali. Questo il messaggio che lo accompagna: “Un tuffo nel passato. È bello vederti".

A blast from the past! Great to see you, @_Pedro17_!! pic.twitter.com/RWZJiQzkeP