Bayern Monaco, Coman sbaglia macchina: accesso negato al centro sportivo e multa

Che i tedeschi siano rispettosi delle regole non è una novità, anzi, e le cose non cambiano anche in ambito calcistico. Il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio domani in Champions League, non l'ha fatta passare liscia all'ex Juventus e Psg Coman. Come riportato dalla Bild infatti la società ha stipulato un contratto con Audi che paga una cifra importante al club e che garantisce ad ogni calciatore anche una macchina con la quale i tesserati, da contratto, devono presentarsi in occasioni legate al Bayern come allenamenti, eventi ecc. Al francese tuttavia questa regola proprio non piace e dopo essersi presentato lo scorso anno con una McLaren ieri è arrivato al centro di allenamento con una Mercedes: accesso negato però, il calciatore ha dovuto parcheggiare fuori e procedere a piedi. Non solo, la società lo ha anche multato di 50mila euro e questa sarà la "punizione" per chiunque violi le regole in futuro.

