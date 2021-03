Bayern Monaco - Lazio, Kimmich: "Volevamo dimostrare di aver sempre voglia di vincere"

Incoronato uomo partita a fine gara, Joshua Kimmich ha dato un fondamentale contributo al Bayern Monaco nella seconda vittoria contro la Lazio in Champions League. Flick l'ha messo in campo dall'inizio, e il tedesco non ha tradito le aspettative, Al triplice fischio, dopo complimenti e foto di rito, ha analizzato il successo odierno che ha dato alla squadra il pass per i quarti di finale: "Era importante vincere questa partita, anche se all'andata avevamo ottenuto un buon risultato. Volevamo dimostrare che vogliamo vincere ogni partita. È nel nostro DNA e nel nostro approccio a ogni gara. Sarebbe stato bello mantenere la porta inviolata. Non l'abbiamo fatto abbastanza in questa stagione e anche oggi, contro un avversario che non aveva molto per cui giocare, non ci siamo riusciti".

Bayern - Lazio, see you soon Champions: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Bayern Monaco, Flick: "Lazio brava a difendere, ma abbiamo meritato la vittoria"

TORNA ALLA HOMEPAGE