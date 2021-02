Bayern Monaco, Sikorski e l'aneddoto su Müller: "Quasi avvelenato dal cibo piccante"

Non farà parte della gara di questa sera, tra Bayern Monaco e Lazio, Thomas Müller ma il suo ex compagno Daniel Sikorski ha raccontato un aneddoto molto divertente sul tedesco che risale a qualche anno fa. “Una volta siamo stati in un hotel vicino all’Himalaya che non aveva materassi e abbiamo dormito sulle tavole. Le docce erano solo dei secchi d’acqua e per cena c’erano patatine e coca cola ma sembravano essere vecchie, tipo del 1953. Quando abbiamo mangiato un vero pasto in un vero ristorante, Thomas (Muller ndr) si è quasi avvelenato. Il cibo era semplicemente una cosa assurda senza precedenti per quanto era piccante! A Thomas non è andata troppo bene. Il giorno dopo era sempre in bagno e non si è allenato“, queste le sue parole ai microfoni di Spox e Goal.

