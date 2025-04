Bodo/Glimt, Saltnes: "La Lazio ha avuto poche occasioni all'andata, ma sappiamo che..." -VIDEO

Ulrik Saltnes, autore della doppietta che ha consegnato al Bodo/Glimt la vittoria nella gara d’andata, è intervenuto in conferenza alla vigilia del match di ritorno. Queste le sue sensazioni sulla partita: “Ci sono evidenti differenze, sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Ci siamo sentiti molto a nostro agio la settimana scorsa e siamo fiduciosi per domani. Quanto ho pensato alla sfida di andata? Non ci ho pensato molto, non abbiamo molto tempo per farlo perché abbiamo dovuto preparare il ritorno".

“Che ricordi ho dell'ultima trasferta qui a Roma? Sicuramente la sconfitta per 4-0 contro la Roma. È stata un'esperienza molto intensa, il pubblico che ha accompagnato la Roma è un qualcosa a cui non siamo abituati. È stata una delle esperienze più grandi della mia carriera, speriamo però di fare meglio".

“Difenderci sarà una conseguenza naturale della partita di domani, tutti dovremo correre. L'importante sarà correre bene, non tanto. Non penso che sarà una partita molto offensiva domani, non sono un calciatore molto difensivo ma credo che l'impostazione della Lazio mi obbligherà a difendere. Speriamo di giocare un bel calcio e farci trovare pronti".

“Lazio? Hanno avuto poche occasioni all'andata, però sappiamo che possono creare situazioni pericolose in qualsiasi momento".

