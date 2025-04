Bodo/Glimt, Saltnes non ha dubbi: "In casa della Lazio sarà diverso"

La sua doppietta ha regalato la vittoria al Bodo/Glimt. La Lazio è uscita sconfitta dalla gara d'andata dei quarti di finale di Europa League a causa dei gol di Saltnes, che nel post partita ha parlato della prestazione dei suoi in zona mista. Questo è ciò che ha detto: “All’Olimpico sappiamo che sarà una gara completamente diversa. Abbiamo fatto una bella prestazione, io forse ho fatto la mia migliore in assoluto. Non penso a ritirarmi, mi sento bene. Credo che il mio corpo sia fatto per giocare a calcio”.