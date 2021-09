Cagliari, Giulini: "Dobbiamo costruire una mentalità forte e essere ossessionati dal risultato"

Un solo punto conquistato dal Cagliari in queste prime tre gare di campionato e una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Semplici che si è fatta rimontare dal Genoa dopo essere passata in vantaggio di due reti a zero. Il patron Tommaso Giulini, ospite del programma “Videolina Sport”, ha detto la sua in merito: "Nelle prime tre gare di campionato non sono arrivati i risultati che volevamo. Resto fiducioso, la rosa è all'altezza, possiamo fare una buona stagione. C’è rabbia per la sconfitta e per non avere raggiunto risultati in questo primo scorcio di campionato. Ci sono ancora 35 partite da giocare e sono convinto che possiamo migliorare molto”.

"Dobbiamo solo pensare a fare punti. Tutto deve essere sempre finalizzato al raggiungimento del risultato. Si deve costruire una mentalità forte, il che significa appunto avere l'ossessione del risultato, durante il match, prima di scendere in campo, e anche dopo la gara, concentrandosi subito sull'impegno successivo".

