Cagliari, troppe persone alla Sardegna Arena: si muovono gli ispettori Figc

Il Cagliari affonda e Di Francesco è a un passo dall'esonero. La sconfitta contro il Torino è pesantissima per la classifica e porterà strascichi importanti per il club rossoblù, alcuni anche inattesi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com gli ispettori della Figc hanno puntato i fari sulle persone assembrate nella tribuna centrale della Sardegna Arena. Il Cagliari sostiene di essere in regola, ma alcuni assembramenti sospetti hanno spinto gli organi federali a indagare.

