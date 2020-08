Calciomercato, dalla Spagna: "Milinkovic tra gli obiettivi della Juventus per trattenere Ronaldo"

Dopo l'addio di Sarri e l'avvento di Pirlo, i punti interrogativi sul futuro della Juventus non mancano. Il primo è indubbiamente relativo alla grande sfida a cui è chiamato l'ex centrocampista, che guiderà i bianconeri nel corso della prossima stagione. Ma soprattutto, ci si chiede se del nuovo corso farà parte anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che è legato al club da altri due anni di contratto, sarebbe rimasto particolarmente deluso dall'uscita dalla Champions. La dirigenza è dunque impegnata in una sorta di opera di convincimento, ben orchestrata con l'acquisto di tre calciatori di primissimo livello. A riportare l'indiscrezione il portale spagnolo Don Balon, che svela anche l'identità dei tre obiettivi. Si tratterebbe di Kane, Bellerin e Milinkovic-Savic. Il 'Sergente' non è mai uscito dal mirino della Juventus, nonostante la Lazio non abbia alcuna intenzione di privarsene. Soprattutto dopo aver centrato la qualificazione nell'Europa che conta.

