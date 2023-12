Calciomercato | De Laurentiis allontana Zielinski: "Forse è più abituato a..."

Aurelio De Laurentiis apre alla Superlega e infiamma il calciomercato. In un'intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha tirato le somme quando siamo quasi al giro di boa della stagione. Tra i tanti temi affrontati dal vulcanico patron ci sono anche le operazioni in entrata e in uscita della sua società da qui ai prossimi mesi.

ADL ha confermato la partenza direzione Lipsia del classe '99 Elmas che ha chiesto più spazio e più minutaggio. Il Napoli però non resterà fermo a guardare: "Almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due".

Mentre il rinnovo di Osimhen è in dirittura d'arrivo, quello di Zielinski sembra sempre più difficile. Il centrocampista polacco, che piace a tantissimi ed era stato sondato anche dalla Lazio di Sarri, va in scadenza a giugno e l'accordo per il prolungamento non arriva. De Laurentiis spiega: "Ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie".